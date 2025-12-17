Гранаты из переработанного мусора в Подмосковье: правда ли, что они безопасны для еды — итоги проверки

Согласно данным анализа, содержание вредных веществ в плодах в десятки раз ниже допустимых норм. Во время исследования специалисты проверяли наличие в подмосковных плодах мышьяка, свинца, кадмия и нитратов. Опасность веществ заключается в их свойстве накопления в организме человека. Избыток приводит к негативным последствиям.

«Результат просто поразил — этих веществ оказалось в десятки раз меньше допустимой нормы. Каждый такой эксперимент подтверждает, что будущее за разумным обращением с ресурсами», — сообщили сотрудники комплекса «Нева».

Производитель рассказал, что созревшие плоды были направлены для анализа в лабораторию федерального уровня ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО», где специализируются на экологическом и химическом контроле. Гранаты вырастили на техногрунте из переработанных отходов.

Установлено, что содержание свинца не превысило 0,02 мг на килограмм продукта, что в 20 раз меньше максимально допустимого уровня. Количество мышьяка составило 0,025 мг/кг при норме 0,2 мг/кг, то есть в 8 раз ниже предела. Содержание кадмия — всего 0,002 мг/кг, что в 150 раз меньше разрешенной нормы. Уровень нитратов зафиксирован на отметке 9,2 мг/кг при предельно допустимой концентрации в 200 мг/кг, что означает примерно 22-кратный запас безопасности.

