Мандарины с веточкой: подмосковная хозяйка поделилась, как выбрать самые свежие плоды

Многодетная мама и опытная домашняя хозяйка из Подмосковья Дарья Коган рассказала REGIONS, как выбрать недавно сорванные мандарины.

Дарья рассказала, что срок хранения мандаринов дома на 70% зависит от выбранных в магазине плодов. Первое, на что опытная хозяйка рекомендует обратить внимание, — внешний вид. Кожура фрукта должна быть целой, без темных мягких пятен, вмятин и признаков гнили.

По мнению Дарья, наличие небольшой свежей зеленой веточки свидетельствует о том, что мандарины были собраны недавно. Легкие мандарины могут оказаться не сочными. Даже через кожуру вкусные мандарины издают приятный запах.

После покупки Дарья рекомендует тщательно перебрать мандарины. При любом изъяне фрукты откладывают в сторону. Хорошие плоды не моют, но протирают сухой тряпкой. Теперь мандарины готовы к длительному хранению. Осталось определиться с местом.

«Три врага цитрусовых — это духота, сырость и тепло. Если исключить их влияние, фрукты пролежат в разы дольше», — объяснила Дарья.

Дарья советует хранить мандарины в коробке и отказаться от полиэтиленовых пакетов. Периодически важно проверять запасы. Если какой-то фрукт начинает портиться, его убирают. Достаточно заглядывать в коробку раз в неделю.

Ранее сообщалось, что диетолог назвала норму для мандаринов.