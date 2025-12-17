Заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов рассказал, есть ли определенные правила выбора одежды при посещении священного места, сообщил REGIONS.

Зампред ВРНС рассказал, что женщинам рекомендовано посещать храм в одежде, закрывающей плечи и коленки. Рекомендовано отдать предпочтение юбкам или платьям ниже колена. Еще одна деталь — головной убор.

Эксперт пояснил, что платок — древний благочестивый обычай. Элемент одежды помогает настроиться на молитву. В день посещения церкви стоит отказаться от выбора духов со слишком резким запахом, яркого макияжа и приметных украшений.

Михаил Иванов рассказал, что мужчинам важно отказаться от коротких шорт и маек. Идеальный вариант — брюки и рубашка с рукавами. Для демонстрации почтения при входе в храм мужчины снимают головной убор.

Зампред ВРНС поделился общим правилом, помогающим выбрать одежду для взрослых любого пола и детей. Одежда должна быть скромной и опрятной. Удобная обувь позволит выстоять длительное время, пока будет идти служба. Приветствуется чистая обувь.

«Главный принцип — она (одежда. — Прим. ред.) не должна привлекать к себе излишнего внимания или смущать других прихожан», — отметил Иванов.

