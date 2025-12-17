Как не ошибиться с нарядом в храм: какие правила одежды назвал зампред ВРНС и почему платок — не просто традиция?
REGIONS: зампред ВРНС Михаил Иванов назвал правила одежды для посещения храма
Фото: [Медиасток.рф]
Заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов рассказал, есть ли определенные правила выбора одежды при посещении священного места, сообщил REGIONS.
Зампред ВРНС рассказал, что женщинам рекомендовано посещать храм в одежде, закрывающей плечи и коленки. Рекомендовано отдать предпочтение юбкам или платьям ниже колена. Еще одна деталь — головной убор.
Эксперт пояснил, что платок — древний благочестивый обычай. Элемент одежды помогает настроиться на молитву. В день посещения церкви стоит отказаться от выбора духов со слишком резким запахом, яркого макияжа и приметных украшений.
Михаил Иванов рассказал, что мужчинам важно отказаться от коротких шорт и маек. Идеальный вариант — брюки и рубашка с рукавами. Для демонстрации почтения при входе в храм мужчины снимают головной убор.
Зампред ВРНС поделился общим правилом, помогающим выбрать одежду для взрослых любого пола и детей. Одежда должна быть скромной и опрятной. Удобная обувь позволит выстоять длительное время, пока будет идти служба. Приветствуется чистая обувь.
«Главный принцип — она (одежда. — Прим. ред.) не должна привлекать к себе излишнего внимания или смущать других прихожан», — отметил Иванов.
Ранее зампред ВРНС Иванов рассказал, кем можно устроиться на работу в церковь.