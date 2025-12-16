«Среди множества профессий есть особые пути: священника, реставратора храмов, церковного миссионера, теолога», — отметил Михаил Иванов.

Зампред ВРНС Иванов отметил, что сейчас настал период, когда юноши и девушки должны определиться с выбором будущей профессии. Есть специальности, которые можно выбирать при условии совпадения двух составляющих — личного осознания и ощущения высшего призвания.

Священнослужитель считает, что при выборе профессии важно учитывать особенности своего характера. Служение в церкви также проявляет разнообразие духовных дарований: одних призвание ведет к сосредоточенному изучению богословских глубин, других — к кропотливому труду по возрождению порушенных святынь, а сердца третьих исполнены особого дара пастырской заботы о душах.

По мнению эксперта, важно помнить, что у каждого человека есть таланты. Стоит обратить на них внимание и развивать. Сам Господь Иисус Христос трудился плотником, а потом занялся общественным служением.

«Главное в служении — это любовь к Богу и к ближнему, выраженная в конкретных делах, будь то совершение таинства, научение основам веры или сохранение духовного наследия», — отметил Иванов.

