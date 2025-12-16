«Призвание или выбор?» — как понять, что вам суждено служить в церкви? Разбираем ключевые признаки
REGIONS: зампред ВРНС Иванов рассказал, кем можно устроиться на работу в церковь
Фото: [Медиасток.рф]
Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов рассказал REGIONS, что человека мотивирует связывать профессиональную деятельность с церковью.
«Среди множества профессий есть особые пути: священника, реставратора храмов, церковного миссионера, теолога», — отметил Михаил Иванов.
Зампред ВРНС Иванов отметил, что сейчас настал период, когда юноши и девушки должны определиться с выбором будущей профессии. Есть специальности, которые можно выбирать при условии совпадения двух составляющих — личного осознания и ощущения высшего призвания.
Священнослужитель считает, что при выборе профессии важно учитывать особенности своего характера. Служение в церкви также проявляет разнообразие духовных дарований: одних призвание ведет к сосредоточенному изучению богословских глубин, других — к кропотливому труду по возрождению порушенных святынь, а сердца третьих исполнены особого дара пастырской заботы о душах.
По мнению эксперта, важно помнить, что у каждого человека есть таланты. Стоит обратить на них внимание и развивать. Сам Господь Иисус Христос трудился плотником, а потом занялся общественным служением.
«Главное в служении — это любовь к Богу и к ближнему, выраженная в конкретных делах, будь то совершение таинства, научение основам веры или сохранение духовного наследия», — отметил Иванов.
