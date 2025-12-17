Как украсить авто к Новому году и не нарушить закон: инструкция от ГИБДД

Замначальника УГИБДД по Кузбассу Евгений Матвеев рассказал автомобилистам, как в преддверии новогодних праздников можно украсить машину, сообщил VSE42.RU .

Эксперт рассказал, что многие водители украшают автомобили гирляндами и мишурой. Создавать праздничную атмосферу законодательством РФ не запрещено при условии, если декор не провоцирует риск для образования аварийной ситуации на дорогах.

Специалист уточнил, что декор не должен ограничивать зону видимости водителя через лобовое и боковые стекла, а также препятствовать функционированию каких-либо технических систем машины, например механизмов стеклоочистителей.

Кроме того, запрещается использование украшений с интенсивным, отвлекающим мерцанием, а также размещение предметов, частично или полностью закрывающих фары, габаритные огни, государственные номера автомобиля.

При выявлении несоответствий инспектор ГИБДД может либо вынести предписание об устранении недостатков на месте либо потребовать полного демонтажа украшений. Предусмотрены также различные штрафные санкции.

Ранее сообщалось, что почти 50% россиян негативно относятся к открыткам, написанным нейросетью.