«Это как получать открытку, подписанную роботом». Почему 49% россиян раздражают новогодние ИИ-поздравления

Большинство жителей России — 72% — обратили внимание на то, что некоторые новогодние пожелания, которые они получают, созданы искусственным интеллектом. Таковы результаты исследования сервиса «Контур.Толк».

Почти половина опрошенных (49%) признались, что относятся к подобным текстам негативно, а каждый десятый прямо указывает, что они вызывают у него раздражение.

Такое отношение обусловлено в первую очередь ощущением неискренности: лишь 25% респондентов готовы считать ИИ-поздравления душевными. При этом 80% участников опроса сами никогда не использовали нейросети для подготовки праздничных обращений к коллегам. Те, кто делал это, руководствовались прагматичными причинами — стремлением сэкономить время или найти эффектные, но не личные формулировки.

В целом, доверие к корпоративным поздравлениям остается на низком уровне. Искренними их считают только 24% россиян. Более половины (52%) воспринимают их как сугубую формальность, а 19% — как обязательный ритуал, выполненный «для галочки». Несмотря на это, традиция обмена поздравлениями в профессиональной среде продолжает жить, постепенно адаптируясь к новым технологическим реалиям.

