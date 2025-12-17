Милостыня или обман? Священник раскрывает правду о том, кому и как правильно помогать

Священник из Подмосковья Матвей Степанов рассказал REGIONS, стоит ли подавать милостыню. Ведь бывают случаи, когда деньги на улице просят мошенники или лентяи.

Осенью у стен Троице-Сергиевой лавры произошло «исцеление» женщины в инвалидной коляске. Россияне иногда сталкиваются с людьми, которые вводят в заблуждение ради получения денег на улице. Возникает вопрос, стоит ли подавать милостыню. Отец Матвей помог разобраться.

Священник отметил, что в первую очередь помощь необходимо оказывать близким людям. Она может быть разной: уход за пожилой родственницей или поддержка соседки.

«Все мы живем в определенных границах, установленных Господом. А что входит в эти „границы“? Прежде всего, наша собственная семья», — поясняет священник.

Священник отметил, что иногда, действительно, человек может из корыстных целей создавать впечатление немощного. Милостыня всегда должна подаваться с доброй душой и мыслями. Если человек сомневается в правильности решения, он не должен подавать деньги.

«Не стоит думать, что подавать нужно абсолютно всем. Среди просящих немало тех, для кого это стало профессией», — отметил отец Матвей.

Однако не стоит и закрываться от мира, игнорируя беды других, уверен священнослужитель. Кроме того, милостыня — это не обязательно только деньги. Доброта всегда должна сочетаться с мудростью. Перед хорошим поступком, адресованным другому человеку, рекомендовано помолиться.

«Иногда кусок хлеба — лучшая помощь, чем деньги. Иногда — полезный совет или молитва. Главное — чтобы милость сердца всегда направлялась мудростью», — рассказал священник.

