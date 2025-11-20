«Исцеление» женщины произошло у стен Троице-Сергиевой лавры: жителей призвали к бдительности

Заместитель главы администрации Сергиево-Посадского городского округа Павел Бронников в телеграм-канале рассказал об инциденте, который произошел у стен Троице-Сергиевой лавры, сообщил REGIONS.

Павел Бронников написал, что народные дружинники и сотрудники местного УМВД проводили совместный рейд по выявлению на улицах города мошенников. Они обратили внимание на женщину в инвалидной коляске. Она просила милостыню у прохожих.

По информации Бронникова, опытные специалисты задали женщине несколько вопросов, на которые она не смогла ответить. В итоге женщина молча встала и ушла в противоположном направлении от правоохранителей и дружинников. Инцидент произошел на территории Троице-Сергиевой лавры.

«Сегодня „исцелили“ женщину, которая собирала деньги возле Троице-Сергиевой лавры, выдавая это за благотворительность», — прокомментировал Бронников.

Павел Бронников призвал жителей к бдительности. По его словам, некоторые люди могут пользоваться сочувствием граждан. В случае подозрений мошенничества рекомендовано обратиться к представителям народной дружины или сотрудникам правоохранительных органов.

