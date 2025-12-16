Новогодняя ель в Ступино хранит историю: какие секреты скрывают необычные игрушки на ветвях?

Новогодняя ель в парке имени Островского в Ступино в этом сезоне рассказывает историю. Среди привычных украшений на ней теперь красуются миниатюрные копии двух культовых объектов, сообщил REGIONS.

По информации издания, речь о первом искусственном спутнике и авиационном винте. Эти необычные игрушки — плод труда воспитанников центра «Арион», использовавших для их создания 3D-моделирование и печать.

Выбор этих символов неслучаен. Каждый из них — важный культурный код Ступинского округа. Металлический корпус легендарного спутника был изготовлен именно здесь, на местном металлургическом комбинате, в далеком 1957 году. А винты, производимые Ступинским машинным заводом, уже много лет верой и правдой служат в авиационной технике по всему земному шару, их можно встретить в 42 странах мира.

«Мы хотели, чтобы праздничный символ рассказывал историю. Не просто блестел, а напоминал о том, что наш город уже когда-то прикоснулся к космосу», — поделились авторы проекта.

Так современные цифровые технологии помогли оживить индустриальную память города, превратив праздничное дерево в нестандартную достопримечательность. Теперь это место притяжения не только для детей, но и для всех, кто ценит связь времен, где прошлые технологические победы встречаются с будущим в сиянии новогодних огней.

