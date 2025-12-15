Россиянам объяснили правила возврата искусственных и живых елок

Россиянам напомнили о правилах, регулирующих возврат как искусственных, так и живых елок.

В интервью RT председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал, что искусственные елки подпадают под действие общего правила о возврате товара надлежащего качества.

Эксперт подчеркнул, что покупатель имеет право вернуть искусственное дерево обратно в магазин в течение 14 календарных дней с момента покупки, не считая дня приобретения.

«Могут быть какие-то претензии по упаковке, но, по сути, Закон о защите прав потребителей не ограничивает такую возможность», — уточнил эксперт.

Главным условием является сохранение ее товарного вида: упаковка может быть вскрыта, но само изделие не должно иметь следов эксплуатации, повреждений или загрязнений.

Другая ситуация с живыми елями, которые, как и другие растения, относятся к перечню товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену или возврату. Это значит, что просто передумать или решить, что дерево не вписывается в интерьер, для возврата недостаточно.

Единственным законным основанием для предъявления претензий, отметил Шапкин, является наличие заводского брака или существенных дефектов, которые делают растение нежизнеспособным (например, оно засохло, сломано или имеет явные признаки болезни уже на момент покупки). В таком случае покупатель вправе потребовать замены на качественный товар или частичного возврата уплаченной суммы.

Для подтверждения факта покупки в обоих случаях наличие кассового или товарного чека желательно, но не обязательно. Закон допускает использование иных доказательств: свидетельских показаний, выписки по банковской карте или данных с видеокамер магазина.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать искусственную елку на Новый год и не пожалеть.