Новогодняя магия в Орехово‑Зуево: как искусственный интеллект превратил город в пряничную сказку?

Подмосковный округ Орехово-Зуево погрузился в цифровую сказку. Местное телевидение «Аист», используя технологии искусственного интеллекта, создало уникальный проект — визуализацию города в уютном «пряничном» стиле. Благодаря этому узнаваемые городские локации обрели волшебный новогодний облик, будто сошедший с праздничной открытки, сообщил REGIONS.

Волшебство ИИ преобразило ключевые локации Орехово-Зуево: легендарный Зимний театр (открыт в 1912 г., реконструирован в 2017-м), новый ФОК «Звездный» (2023 г.), монументальную Октябрьскую площадь, благоустроенную набережную Клязьмы, обновленную площадь Пушкина и памятник истребителю Су-17 у завода «Респиратор». Все они стали частью цифровой зимней сказки.

Проект телевидения «Аист» показал, как новые технологии могут по-новому раскрыть историю и облик города. В планах у телеканала — дальнейшие эксперименты с искусственным интеллектом, детали которых пока хранятся в секрете.

Ранее сообщалось, что в Ступино на новогодней ели разместили копии спутника и авиавинта.