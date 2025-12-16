«Семя за целое состояние»: зачем огородники платят сотни тысяч за зернышко?

Александр Чусов из Электрогорска, известный своими овощами-гигантами, задумал новый рекорд. В своих соцсетях он сообщил, что ищет возможность купить и привезти в Россию семя от самой крупной зеленой тыквы мирового сезона-2025, чтобы вырастить из него огромный сквош, сообщил REGIONS.

«Просматривая расписание предстоящих аукционов семян, обнаружил, что можно будет достать семечко от самого большого зеленого сквоша в мире», — поделился Чусов.

Как выяснили журналисты REGIONS, торговля элитным посадочным материалом сегодня представляет собой целый рынок. Стоимость одного семени от тыквы, которую ранее культивировал сам Чусов, у специализированных продавцов начинается от 10 тыс. руб. Цены на семена других конкурсных культур-гигантов, таких как баклажаны или арбузы, колеблются в диапазоне от 3 тыс. до 10 тыс. руб.

Однако зарубежный генетический материал оценивается на порядок выше. По словам Чусова, в прошлом ему удалось приобрести на международном аукционе одно семечко за 120 тыс. руб. Именно из него был выращен овощ, установивший национальный рекорд в 2025 году с впечатляющим весом 969 кг.

Ранее садовод Громова назвала название семена томатов с высокой урожайностью.