Опытный садовод, цветовод и огородница из Московской области Нина Громова поделилась с REGIONS, какие семена можно приобрести для выращивания здоровой и крепкой рассады томатов.

Эксперт поделилась личным опытом. Томат «ананасное сердце» оказался максимально адаптированным для подмосковного климата. Среднеспелый сорт демонстрирует свою зрелость спустя 110–115 дней после высадки. Растение индетерминантного типа, а значит, обладает неограниченным ростом. Куст способен вытягиваться до двух метров, что является залогом его высокой урожайности. Сорт одинаково успешно адаптируется к условиям теплицы и к выращиванию на открытой грядке.

«После испытания десятков сортов я остановилась на нескольких надежных, и „ананасное сердце“ — среди них один из лучших», — рассказала Нина Громова.

Ключевым агротехническим приемом для этого сорта служит пасынкование, то есть регулярное удаление лишних боковых побегов, продолжила эксперт. Если пренебречь данной процедурой, растение направит все ресурсы на наращивание зеленой массы, пожертвовав завязью и развитием плодов. Грамотное формирование куста открывает путь к выращиванию поистине гигантских томатов

«При правильном уходе я собираю с одного куста более 10–12 кг отборных помидоров», — поделилась опытом садовод.

Нина Громова отметила, что кожица спелого томата имеет желтовато-зеленоватый оттенок, а мякоть внутри — насыщенный красный цвет.

«Внутри — прямо произведение искусства», — отметила Нина Громова.

