«Сплю в шапке и свитере»: ростовчане массово жалуются на ледяные квартиры

Ростовчане оставляют в комментариях под постами главы горадминистрации города жалобы на отсутствие тепла в квартирах, сообщила rostovgazeta.ru.

По информации издания, жалобы оставляли жители разных райнов Ростова-на-Дону. Ростовчанин, проживающий в Ворошиловском районе, рассказал, что вынужден спать в шапке и свитере. По его словам, в квартире остался единственный теплый угол, где температура воздуха достигает 18 градусов тепла.

«Уже давно сплю в шапке и свитере», — пишет ростовчанин.

Еще одна горожанка рассказала, что в ее квартире отопление отсутствует третий день подряд. Пользователь присоединился к жалобе. В его доме также нет тепла уже третьи сутки. Некоторые жители подтверждали, что подачу тепла восстановили после завершения ремонтных работ. Однако, по их словам, вскоре снова стало холодно.

«Холод собачий просто», — жалуется местный житель.

Жители огорчены также отсутствием горячей воды. В некоторых квартирах батареи ели теплые. Глава Александр Скрябин ответил на комментарии местных жителей. Он признался, что разделяет возмущение сложившейся ситуацией. Причиной холода стала авария.

«Для выхода на требуемые температурные графики в настоящее время производится поэтапное включение дополнительного теплофикационного оборудования. Этот процесс требует времени и точной настройки», — сообщили в РТС.

Ранее сообщалось, что челябинские коммунальщики выставили горожанам счета за «морозный» ноябрь.