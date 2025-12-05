Челябинские коммунальщики выставили горожанам счета за «морозный» ноябрь

Жители Челябинска получили ноябрьские квитанции за отопление и пришли в недоумение. Суммы в платежках резко выросли как по сравнению с прошлым годом, так и с октябрем текущего. В редакцию 74.RU поступили десятки фотографий квитанций с многотысячными начислениями, которые горожане называют необоснованными.

«Неужели в Челябинске лютые морозы?» — возмущаются челябинцы, получая счета.

Несмотря на аномально теплую погоду в ноябре, плата за тепло значительно превысила октябрьскую. Например, жительница дома на проспекте Победы Лиана сообщила: «В октябре за квартиру 52 кв. м прислали 1970 рублей, а за ноябрь — уже 2550 рублей. На улице плюсовая погода».

Многие отмечают рост платежей на треть и более.

«В ноябре 2024 года отопление обошлось в 1500 рублей, сейчас — 2000. Это подорожание на 33%», — привел пример читатель с Комсомольского проспекта.

Владельцы больших квартир получили счета до 6855 рублей, что заставило их с ужасом ждать настоящих морозов.

В компании «Уралэнергосбыт», которая рассчитывает платежи для поставщика тепла «УСТЭК», пояснили причины роста. Во-первых, в ноябре было больше отопительных дней, а средняя температура (+1°C) оказалась ниже, чем в октябре (+4 °C). Во-вторых, с 1 июля 2025 года тариф на тепло в Челябинске вырос на 23% и теперь составляет 2 148,63 руб/Гкал.

Также в компании уточнили, что начисления зависят от наличия общедомового счетчика (ОПУ). В домах без ОПУ платят по нормативу. Если показания счетчика не переданы вовремя или у него истек срок поверки, плата временно начисляется по средним значениям, что могло стать причиной завышенных сумм. В таких случаях в следующем месяце будет сделан перерасчет.

Напомним, с 1 июля стоимость коммунальных услуг в Челябинске увеличилась в среднем почти на 20%.

