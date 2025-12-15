Авария на ТЭЦ-2 в Ростове оставила половину города без отопления

В Ростове-на-Дону продолжаются работы по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-2, сообщил в своем телеграм-канале глава города Александр Скрябин.

Отмечается, что специалисты уже демонтировали поврежденный участок теплотрассы и приступили к монтажу новой трубы для восстановления подачи тепла.

Ситуация находится на личном контроле городских и областных властей. На место происшествия выехали градоначальник и заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко. Областная прокуратура взяла ход ликвидации аварии на свой контроль.

По словам Ревенко, произошедшая поломка не связана с ночным ударом украинских БПЛА. В результате аварии без отопления остались порядка 1,4 тыс. жилых домов.

В связи с чрезвычайной ситуацией (ЧС) в Ростове введен особый режим функционирования. Власти обещают, что тепло в дома подадут к вечеру 15 декабря.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что украинские беспилотники пытались нанести удары по 12 муниципалитетам региона.