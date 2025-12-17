Спокойствие кассира против пистолета: невозмутимость женщины сорвала вооруженное ограбление в Кузбассе

В Кузбассе в магазине невозмутимость продавца-кассира помешала злоумышленнику совершить вооруженное ограбление, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области — Кузбассу.

Камеры видеонаблюдения, установленные в магазине, зафиксировали инцидент. Женщина пересчитывала и сверяла данные. К ней подошел и обратился мужчина в зеленом плаще. В руках у неизвестного был предмет, похожий на пистолет. Он направил его в сторону кассира. Женщина не придала значение и продолжила сверять данные.

Во время разговора мужчина прикрывал лицо рукой. В один момент из подсобного помещения вышла другая сотрудница. Злоумышленник сделал в ее сторону несколько шагов, угрожая пистолетом. Запутавшись в плаще, он поспешно покинул магазин.

«В дежурную часть отдела МВД России "Беловский" обратилась директор одного из местных магазинов», — написала пресс-служба полиции.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что попытку вооруженного ограбления совершил ранее судимый 34-летний местный житель. Во время обыска обнаружен пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители разбираются в ситуации. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Целью была выручка магазина.

Ранее сообщалось, что россиянин похитил надувного Деда Мороза.