«Новогоднее ЧП на Камчатке». Мужчина похитил надувного Деда Мороза

В Вилючинске Камчатского края возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который похитил с территории магазина праздничную надувную фигуру Деда Мороза. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, ущерб от его действий превысил 14 000 рублей.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 5 декабря. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина проник на торговую площадку, отключил электропитание свето-воздушной конструкции и самостоятельно спустил с нее воздух. Упаковав похищенное, он погрузил сверток в автомобиль своего знакомого, представив эту «сделку» как обычную покупку.

Украденный новогодний атрибут был обнаружен правоохранителями в багажнике этого автомобиля и изъят. Теперь злоумышленнику предстоит отвечать перед судом за совершенную кражу.

