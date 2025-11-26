Ребенок открыл дверь и выпал на дорогу во время обгона в подмосковном Пушкине

В подмосковном Пушкине произошло трагическое ДТП, в результате которого погибла годовалая девочка. По предварительной информации, ребенок выпал из движущегося автомобиля на проезжую часть. Об этом стало известно из информации в Сети.

Инцидент случился в момент, когда водитель транспортного средства — мать ребенка — отвлеклась на совершение обгона. По всей видимости, малышка была не пристегнута и сумела самостоятельно открыть дверь во время движения. В результате она оказалась на дороге.

Женщина смогла остановить автомобиль лишь через несколько секунд и незамедлительно попыталась оказать дочери первую помощь, делая попытки реанимации прямо на месте происшествия. Девочку в критическом состоянии доставили в медицинское учреждение, но врачи оказались бессильны. Ребенок скончалась от полученных при падении травм, несовместимых с жизнью.

