Настольная игра «Мое Подмосковье» вышла в области, ее выпустила Мособлдума в рамках празднования своего тридцатилетия. Игру презентовали на Форуме молодежного парламентаризма.

Играть могут от двух до шести человек. На поле представлены все муниципалитеты региона с достопримечательностями, наукоградами, объектами культурного наследия. Игрокам предстоит ответить на вопросы о Подмосковье и выполнить тематические задания.

«Уверен, что игра «Мое Подмосковье» станет популярной среди молодежи», - отметил зампред регионального парламента Олег Рожнов.

По его словам, скоро новую игру передадут образовательным и культурным учреждениям, молодежным центрам. Она позволит весело и с пользой провести время и лучше узнать свой регион.