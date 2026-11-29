В период отопительного сезона сухой воздух в помещениях вызывает пересыхание слизистой оболочки носа и образование микротрещин, из-за чего кровеносные сосуды становятся более хрупкими и легко травмируются при чихании или попытках убрать корочки. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Ольга Сайно .

Помимо пересушенного воздуха, специалист выделила еще ряд факторов, способных провоцировать носовые кровотечения:

воспалительные заболевания полости носа;

искривление носовой перегородки ;

длительное использование сосудосуживающих капель.

При повторяющихся кровотечениях врач рекомендовала обратиться за консультацией к отоларингологу, чтобы исключить наличие серьезных патологий.

Рекомендации по профилактике и опасные ошибки при остановке крови

Для предотвращения пересыхания слизистой Ольга Сайно посоветовала поддерживать в жилых помещениях влажность воздуха на уровне 40–60 процентов, регулярно орошать нос солевыми растворами и не сдирать образовавшиеся корочки самостоятельно, а аккуратно размягчать их.

Ранее врач скорой помощи Светлана Гузь также обращала внимание на распространенные ошибки при попытке остановить носовое кровотечение, назвав опасными запрокидывание головы назад и переход в горизонтальное положение, поскольку такие действия не прекращают кровотечение, а лишь изменяют направление тока крови.