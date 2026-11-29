Россиянам рассказали о причинах носовых кровотечений зимой: советы врача
КП: врач Ольга Сайно назвала главные причины носовых кровотечений зимой
В период отопительного сезона сухой воздух в помещениях вызывает пересыхание слизистой оболочки носа и образование микротрещин, из-за чего кровеносные сосуды становятся более хрупкими и легко травмируются при чихании или попытках убрать корочки. Об этом в беседе с«Комсомольской правдой»рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Ольга Сайно.
Помимо пересушенного воздуха, специалист выделила еще ряд факторов, способных провоцировать носовые кровотечения:
- воспалительные заболевания полости носа;
- искривление носовой перегородки;
- длительное использование сосудосуживающих капель.
При повторяющихся кровотечениях врач рекомендовала обратиться за консультацией к отоларингологу, чтобы исключить наличие серьезных патологий.
Рекомендации по профилактике и опасные ошибки при остановке крови
Для предотвращения пересыхания слизистой Ольга Сайно посоветовала поддерживать в жилых помещениях влажность воздуха на уровне 40–60 процентов, регулярно орошать нос солевыми растворами и не сдирать образовавшиеся корочки самостоятельно, а аккуратно размягчать их.
Ранее врач скорой помощи Светлана Гузь также обращала внимание на распространенные ошибки при попытке остановить носовое кровотечение, назвав опасными запрокидывание головы назад и переход в горизонтальное положение, поскольку такие действия не прекращают кровотечение, а лишь изменяют направление тока крови.