Оксана Самойлова назвала слухи о 200 млн рублей за шоу с Джиганом ложью

Оксана Самойлова, которая после развода с Джиганом продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых персон в шоу-бизнесе, вновь оказалась в центре скандала. На этот раз причиной стали слухи о баснословном гонораре за съемки реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной», пишет Super.ru.

В Сети появилась информация, что пара получила за проект 200 млн рублей. Журналист, распространивший эти сведения, уверял, что лично знаком с Самойловой и посвящен в ее рабочие моменты.

Однако сама Оксана, узнав об этом, не стала терпеть и выступила с резким опровержением.

«Это ложь. Я общаюсь с этим журналистом только на мероприятиях и не делюсь с ним ни личной, ни финансовой информацией», — заявила она.

Джиган, в свою очередь, признался, что вообще ничего не знает о появившихся слухах.

Премьера реалити, напомним, состоялась в декабре 2025 года, а съемки стартовали за четыре месяца до того, как супруги официально объявили о разводе (это произошло в октябре). Несмотря на то, что к моменту выхода шоу их брак фактически разрушился, сама Оксана назвала участие в проекте возможностью «раскрыть свою позицию» и показать зрителям реальное положение дел в семье.

