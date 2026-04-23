Джиган впервые высказался о возможном романе с Седоковой

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштеин) и Оксана Самойлова официально развелись 1 апреля, и, казалось бы, история их брака, в котором родилось четверо детей, должна была постепенно уйти из заголовков, однако не тут-то было, пишет The Voice.

Внимание общественности мгновенно переключилось на возможный роман Джигана с певицей Анной Седоковой, которая недавно опубликовала в своих социальных сетях видеоролик с музыкантом. Подпись к видео была более чем красноречива: «Счастье любит тишину». Поклонники тут же восприняли это как намек на то, что между звездами действительно есть нечто большее, чем просто дружба или творческое сотрудничество.

Однако сам Джиган, судя по всему, не готов к новым отношениям или, по крайней мере, не хочет афишировать их столь откровенно. В ответ на разгоревшиеся слухи рэпер выступил с опровержением и заявил, что сейчас его мысли заняты вовсе не романтическими приключениями, а семьей, детьми и работой.

Рэпер подчеркнул, что любые домыслы о его личной жизни — не более чем выдумки, и попросил поклонников не нагнетать обстановку.

Интересно, что сама Седокова предпочла не комментировать ни свой пост, ни последующую реакцию Джигана, оставив публику в неведении. Была ли это просто дружеская шутка, грамотный пиар-ход или действительно намёк на зарождающийся роман — теперь остается только гадать.

