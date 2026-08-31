«У него кукушка улетит от восторга»: Баста пригласил Канье Уэста на свои концерты в России
pdmnews: Баста пригласил Уэста «подвигаться» по России и посетить его концерты
Фото: [соцсети]
Российский рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) обратился к американскому коллеге Канье Уэсту с необычным приглашением, передает издание «Подъем».
Музыкант предложил Уэсту не ограничиваться Москвой, а «подвигаться» по России, посетив его сольные концерты в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Вакуленко заявил, что Канье стоит увидеть, насколько «прекрасна и удивительна» России.
«Его порвет просто, у него улетит кукушка так, что ее не поймает, от того, какая наша родина прекрасная и удивительная», — отметил музыкант.
Он подчеркнул, что считает американца очень талантливым музыкантом и хорошим человеком, хотя и признал, что у того есть некоторые психологические проблемы.
Приглашение Басты прозвучало на фоне неопределенной ситуации с концертами Уэста в России. Ранее агентство Say Agency объявило о выступлениях рэпера на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Однако затем пресс-служба стадиона сообщила, что договор на аренду площадки с представителями рэпера подписан не был. Организаторы при этом настаивают, что концерты состоятся.
Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы ПФ по информполитике Марина Ким призвала проверить предстоящий концерт Канье Уэста в Петербурге.