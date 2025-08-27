Российскому баскетболисту грозит 25 лет тюрьмы

Российскому баскетболисту Даниилу Касаткину, задержанному в парижском аэропорту, грозит до 25 лет лишения свободы по обвинению в компьютерном и электронном мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.

Парижский суд официально предъявил обвинения российскому спортсмену Даниилу Касаткину. Ему инкриминируют компьютерное мошенничество с максимальным сроком до пяти лет тюрьмы и электронное мошенничество, за которое грозит до двадцати лет заключения.

Касаткина задержали 21 июня в аэропорту Шарль-де-Голль по запросу американских властей, которые подозревают его в причастности к деятельности хакерской группировки. С того момента он содержится под стражей без права на освобождение под залог. Сам баскетболист решительно отвергает все выдвинутые против него обвинения. Его защита настаивает на политической подоплеке дела и готовится оспаривать экстрадицию в США.

