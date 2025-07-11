Депутат Журова допустила украинскую провокацию в деле баскетболиста Касаткина

Олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» допустила , что в деле задержанного в парижском аэропорту Даниила Касаткина может быть украинский след.

Она заявила, что украинские спецслужбы совершают много провокаций и Касаткин мог стать жертвой одной из них.

При этом Журова отметила, что есть вопросы и к самому спортсмену, который купил бэушный компьютер у незнакомых людей. Депутат подчеркнула, что взрослый человек не должен поступать так опрометчиво.

Даниил Касаткин был задержан в аэропорту Руасси — Шарль де Голль по запросу американских властей. Его подозревают в хакерской деятельности. Баскетболист свою вину категорически отвергает.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что содействием российскому спортсмену занимается посольство РФ во Франции.