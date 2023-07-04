Более ста рабочих задействовано в работах по рекультивации полигона «Ядрово»

На полигоне твердых бытовых отходов «Ядрово» в подмосковном Волоколамске завершается второй этап рекультивации. Об этом рассказал глава МинЖКХ Антон Велиховский.

Ранее он проверил как идет ход работ совместно с главой муниципалитета Михаилом Сылкой и активными жителями. По результатам поездки Антон Велиховский рассказ, что ход рекультивации идет с опережением графика, к концу года планируется полностью завершить работы. Однако уже сегодня все негативное воздействие на окружающую среду отсутствует.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул, что отмечается общее снижение числа жалоб в Подмосковье