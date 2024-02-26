Минэкологии Подмосковья добивается расторжения договора с недобросовестным водопользователем

Министерство экологии и природопользования Московской области направило иск в арбитражный суд о расторжении договора водопользования с компанией «Курс», которая пользуется частью акватории реки Москва в Ленинском городском округе.

Сотрудники прокуратуры Московской области установили, что в акватории реки, в районе села Беседы, установлен комплекс гидротехнических причальных сооружений — набережная с семью пирсами, судоподъемное сооружение, оборудованное рельсовыми путями, а также проведены берегоукрепительные работы.

Глава ведомства Тихон Фирсов отметил, что эти сооружения находятся в аварийном состоянии, эксплуатируются без документов годности к эксплуатации, что является нарушением требований договора водопользования, а также Водного кодекса России.

Примечательно, что ответчик отказался расторгать договор в добровольном порядке, именно поэтому ведомство намерено добиться этого в судебном порядке.