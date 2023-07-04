Незаконные очистные сооружения обнаружили в городском округе Мытищи

Сброс сточных вод на земли лесного фонда зафиксировали вблизи деревни Еремино в подмосковных Мытищах. Об этом сообщили в региональном Минэкологии.

Инспекторы ведомства выявили, что на землях лесного фонда построены очистные сооружения, из которых сточные воды и сбрасываются на рельеф местности, а также поступают в водоем.

В связи с этим в адрес некоммерческого партнерства «Еремино-2», которое управляет одноименным коттеджным поселком, направили предостережение о недопустимости нарушений. А также подан иск о сносе данных очистных, поскольку они построены в отсутствии обязательного проекта освоения лесов.

Ранее глава Подмосковья рассказал, что в этом году на территории региона планируют расчистить 40 водоемов в рамках программы «100 прудов и озер».