Две с половиной сотни человек участвовали в земельных торгах на прошлой неделе в Подмосковье

Двести сорок восемь человек участвовали в земельных торгах на прошлой неделе в Подмосковье. В общей сложности, за указанный период в регионе провели восемьдесят один аукцион.

Наиболее успешным по итогам недели стал лот из Лобни. В этом муниципалитете выставили в аренду участок земли площадью девять соток. На земле предлагалось построить частный дом.

Первоначальная стоимость аренды за год составляла 1,1 миллиона рублей. В ходе торгов показатель увеличился в пятнадцать раз и составил более восемнадцати миллионов рублей.

Выставленные на аукционы лоты представлены на сайте ЕАСУЗ. Их можно отфильтровать по площади, стоимости, локации. Помимо этого, на портале можно выстроить маршрут от участка до необходимого объекта.