Индия рассматривает вопрос закупки пшеницы в России
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Правительство Индии рассматривает вопрос о закупке в России 9 млн тонн пшеницы, пишет The Econonic Times.
Это происходит на фоне рост цены на зерно в Индии, и кабмин хочет сделать запасы для обеспечения продовольственной безопасности. Потребительская оптовая цена на пшеницу в Индии выросла на 6,2% по сравнению с прошлым годом.
Кроме того, трейдеры считают, что в этом году урожай на зерновые будет ниже ожидаемого из-за дождей и града.
Сообщается, что Россия предлагает Индии пшеницу по конкурентным ценам.
Индия входит в число мировых лидеров по производству сельхозпродукции, и в то же время является одним из ведущих импортеров ряда продовольственных товаров. В их число входят растительные масла и бобовые.