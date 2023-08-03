Индия рассматривает вопрос закупки пшеницы в России

Это происходит на фоне рост цены на зерно в Индии, и кабмин хочет сделать запасы для обеспечения продовольственной безопасности. Потребительская оптовая цена на пшеницу в Индии выросла на 6,2% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, трейдеры считают, что в этом году урожай на зерновые будет ниже ожидаемого из-за дождей и града.

Сообщается, что Россия предлагает Индии пшеницу по конкурентным ценам.

Индия входит в число мировых лидеров по производству сельхозпродукции, и в то же время является одним из ведущих импортеров ряда продовольственных товаров. В их число входят растительные масла и бобовые.