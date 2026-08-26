Власти захотели раздавать землю бесплатно: но есть одно условие

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что власти рассматривают возможность бесплатной передачи земли россиянам под строительство частных домов, однако участок достанется только при условии, что владелец возведет на нем жилое здание и зарегистрирует его в течение трех лет. Об этом сообщает РИА Новости .

Зампред правительства пояснил, что такая мера должна дать новый импульс индивидуальному жилищному строительству. По его словам, 63% граждан страны хотят жить в своих домах, но свободных площадок остается все меньше, и нужны нестандартные решения. Другие подробности инициативы он не раскрыл. Хуснуллин также отметил, что за последние годы построено огромное количество жилья, и теперь предстоит освоить новый виток развития, требующий более активных подходов.



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