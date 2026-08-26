Найден способ снизить риск болезни Альцгеймера у женщин

Британские ученые выяснили, что заместительная гормональная терапия в период менопаузы может быть связана со снижением риска деменции и болезни Альцгеймера у женщин — в исследовании с участием почти 200 тыс. пациенток общий риск снизился на 10%, а риск Альцгеймера — на 16%, причем особенно выраженный эффект наблюдался у женщин с хирургической менопаузой. Об этом сообщает Alzheimer's & Dementia.

Исследователи проанализировали данные 183 450 женщин после менопаузы, за которыми наблюдали в среднем 13 лет. За это время было зафиксировано около четырех тысяч случаев деменции. У тех, кто принимал гормональные препараты не менее года, риск болезни Альцгеймера оказался на 16% ниже, а общий риск деменции — на 10% ниже по сравнению с теми, кто никогда не получал такую терапию.

Особенно сильный защитный эффект зафиксировали у женщин с хирургической менопаузой (например, после удаления яичников) — у них риск деменции снижался на 26%. Также терапия оказалась более эффективной у носительниц гена APOE4, повышающего вероятность болезни Альцгеймера, и у женщин с меньшим естественным воздействием эстрогена в течение жизни. Возраст начала лечения тоже имел значение: максимальное снижение риска наблюдалось у тех, кто начал прием гормонов в возрасте 46–56 лет, то есть ближе к естественной менопаузе.

Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает, что гормональная терапия напрямую предотвращает деменцию. Однако полученные данные указывают на возможную пользу для здоровья мозга и требуют дальнейшего изучения.



Ранее гинеколог дала женщинам шесть простых правил, которые отсрочат старение на годы.