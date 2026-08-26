Главный суперфуд лета: почему необходимо есть зелень при высоком сахаре и холестерине

В погоне за здоровым питанием многие часто ищут сложные суперфуды, забывая о самом доступном и мощном инструменте — обычной листовой зелени. Именно ее все чаще называют важным помощником в борьбе с двумя главными угрозами современного человека — инсулинорезистентностью и атеросклерозом. Диетолог Ольга Редина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какая зелень самая полезная для здоровья.

Чем полезна зелень

По ее словам, главный секрет зелени кроется в грубых пищевых волокнах — клетчатке.

«Растворимая клетчатка замедляет всасывание глюкозы из пищи и предотвращает резкие скачки сахара в крови после еды. Кроме того, продукты распада клетчатки повышают чувствительность клеток к инсулину», — сказала она.

Также эксперт отметила, что пищевые волокна работают как «ершик» или естественный энтеросорбент. Они связывают излишки желчных кислот, которые на 80% состоят из холестерина, и выводят их из организма.

«Печени приходится тратить запасы собственного холестерина на синтез новых порций желчи, что постепенно снижает его уровень в кровотоке», — сообщила Редина.

Топ-5 видов самой полезной зелени

Диетолог объяснила, что любая свежая трава полезна по-своему, но некоторые виды обладают усиленным полезным эффектом:

Руккола. Богата дииндолилметаном — веществом, которое помогает печени активнее перерабатывать эстрогены и лишний холестерин. Имеет низкий гликемический индекс и придает блюдам приятную остроту без добавления соли.

Шпинат. Чемпион по содержанию магния. Этот минерал критически важен для чувствительности рецепторов к инсулину. Дефицит магния напрямую связан с риском развития сахарного диабета второго типа.

Петрушка. Мощный источник витамина К и антиоксидантов, которые защищают сосуды от повреждения при высоком уровне сахара в крови и препятствуют кальцификации артерий.

Листовая капуста кейл. Содержит уникальный набор флавоноидов, которые снижают уровень «плохого» холестерина и триглицеридов.

Укроп. Эфирные масла укропа помогают расслабить гладкую мускулатуру сосудов, способствуют нормализации давления.

Сколько и как часто нужно есть зелень

По ее мнению, чтобы получить пользу для здоровья, съедать один лист салата раз в неделю недостаточно.

«Минимальная доза зелени составляет не менее 80-100 граммов в день. Это примерно два полных стакана плотно утрамбованных свежих листьев. Именно такой объем обеспечивает необходимые 5-7 граммов растворимой клетчатки», — сказала собеседница издания.

Идеально добавлять горсть зелени в каждый основной прием пищи. Утром — в смузи или омлет, днем и вечером — в салат к мясу или рыбе, вечером.

«Для контроля уровня сахара в крови зелень лучше употреблять до основного углеводного блюда или вместе с ним. Так клетчатка встретится с глюкозой первой и сразу начнет замедлять ее поступление в кровь», — посоветовала Редина.

Травяной чай многие считают безобидным напитком, но у растений есть активные вещества, которые могут влиять на давление, свертываемость крови, работу некоторых органов и действие лекарств. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Редина.