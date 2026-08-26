Жителей Подмосковья пригласили на праздник русской лапты в Одинцово

В программе матчи двух команд из Москвы. Также будет работать аттракцион «Бросок России». Любой желающий сможет бросить мяч на силу и узнать скорость своего броска, а заодно увидеть свое место в общероссийском рейтинге участников.

Кроме того, будет представлен стенд с игрой «Большая лапта в ударе». Это эксклюзив, который можно приобрести только на официальных матчах лиги.

Старт мероприятия в 15:30. Место проведения: Заречье — Одинцово, Московская область, г.о. Одинцово, ул. Березовая, д. 1. Регистрация доступна здесь.

Вход свободный. Возрастное ограничение 0+