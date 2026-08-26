Реконструкцию дороги до Луговского кладбища проведут в Лобне

В Лобне расширят дорогу, ведущую к Луговскому кладбищу

Официально

Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]

В Лобне проведут реконструкцию дороги, которая ведет к Луговскому кладбищу. Участок будет расширен до двух полос, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Сейчас ширина проезжей части с трудом позволяет разъехаться встречным потокам и затрудняет проезд общественного транспорта, что приводит к заторам в дни массового посещения кладбища. Учитывая запрос жителей, планируем выполнить капитальный ремонт уже в следующем году», — рассказал глава министерства Марат Сибатулин.

В рамках ремонта на участке также обустроят тротуар, оборудуют освещение и создадут парковку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе благоустроят девять набережных.

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