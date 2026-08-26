Когда выкапывать картофель: 3 главных признака созревания и советы агронома

Один из самых частых вопросов, который волнует дачников в конце лета, — когда выкапывать картофель. Одни ориентируются на лунный календарь, другие просто ждут, пока соседи начнут копать. Однако, как объяснил корреспонденту REGIONS подмосковный агроном Леонид Суровцев, правильнее всего определять сроки не по календарю, а по состоянию самих растений и клубней.

Сроки созревания зависят от сорта и погоды

По словам специалиста, время уборки напрямую связано с сортовыми особенностями, климатическими условиями и регионом выращивания. Ранние сорта готовы к выкопке уже через 50–65 дней после посадки, среднеранние — через 65–80 дней, а среднеспелые — через 80–95 дней. В Подмосковье массовая уборка обычно приходится на конец августа — начало сентября. Однако агроном подчеркнул, что полагаться только на календарные сроки нельзя — гораздо надежнее ориентироваться на внешние признаки, которые сигнализируют о полном созревании клубней.

Три верных признака готовности

Агроном выделяет три основных индикатора, по которым можно безошибочно определить, что картофель пора убирать.

Первый и самый очевидный — пожелтение и подсыхание ботвы. Когда надземная часть начинает желтеть, сохнуть и полегать, это говорит о том, что клубни прекратили рост и налив. Процесс начинается с нижних листьев и постепенно поднимается вверх. Полное усыхание ботвы — однозначный сигнал к тому, что урожай готов.

Второй признак — легкое отделение клубней от столонов. Если при пробном подкапывании картофелины легко отделяются от корней, значит, они вызрели. У недозревшего картофеля клубни держатся крепко и отделяются с трудом.

Третий и самый надежный критерий — состояние кожуры. У зрелого картофеля она плотная и не счищается пальцем. Если при легком нажатии кожица легко слезает, значит, клубни еще не готовы. Если же она держится прочно — картошку можно смело выкапывать.

Лунный календарь — помощник, а не главный ориентир

Многие дачники сверяются с лунным календарем, выбирая благоприятный день для уборки. Считается, что лучше всего копать картофель на убывающей Луне, когда питательные вещества оттягиваются из ботвы в клубни. В 2026 году благоприятные дни приходятся на 3–6 августа и 1–3 сентября. Однако агроном предостерегает: лунный календарь — это лишь вспомогательный инструмент, который имеет смысл использовать только при совпадении с погодными условиями и фактической готовностью растений. Если по календарю день удачный, а на улице льет дождь, копать нельзя. И наоборот, если выпал солнечный сухой день, а картофель созрел — стоит действовать, даже если календарь не рекомендует.

Погодные условия и подготовка к уборке

Лучшее время для выкопки — сухая, солнечная погода. Если убирать урожай в дождь, клубни будут мокрыми и грязными, они хуже хранятся и быстрее портятся. Кроме того, почва должна быть рыхлой и сухой, чтобы картофелины легко извлекались и не травмировались.

За 1–2 недели до уборки специалист советует скосить ботву. Это ускоряет созревание клубней, улучшает их лежкость и облегчает процесс копки. Особенно важно делать это в дождливое лето, когда ботва остается зеленой и не желтеет естественным образом. Скашивают ее на высоте 8–10 см, оставляя небольшие пеньки. Этот прием стимулирует созревание и помогает кожуре стать плотной, что критически важно для длительного хранения.

Техника безопасной копки

Для извлечения картофеля агроном рекомендует использовать вилы, а не лопату — они меньше травмируют клубни. Вилы поддевают куст сбоку на расстоянии 10–15 см от стебля, аккуратно приподнимают и вынимают картофелины. После уборки урожай просушивают в сухом проветриваемом месте несколько дней, тщательно перебирают и только затем закладывают на зимнее хранение.

Эти простые, но действенные советы помогут даже начинающему огороднику вовремя и правильно собрать картофель, обеспечив его хорошую сохранность до весны. Главное — не полагаться слепо на календари и соседей, а доверять собственным наблюдениям за растениями и погодой.