Как правильно мыть ягоды и зелень: замачивание в соле-содовом растворе

Лето — время, когда на дачных грядках и в лесу созревает ягода, а на огороде — сочная зелень. Однако сорвать и сразу отправить в рот нельзя: на поверхности оседает пыль, могут прятаться мелкие насекомые и оставаться следы удобрений. Простое ополаскивание под струей воды, как показывает практика, не решает проблему. О том, как правильно мыть ягоды и зелень, чтобы избавиться от невидимых глазу загрязнений, корреспонденту REGIONS рассказала многодетная мама и опытная домашняя хозяйка Дарья Коган.

Почему вода бессильна

По словам Дарьи, главная ошибка многих дачников — ограничиваться проточной водой. Она смывает лишь видимую грязь, но совершенно неэффективна против мелких насекомых, таких как тля, клещи или жучки, которые прячутся в складках листьев, под чашелистиками и в труднодоступных углублениях ягод. Там же могут сохраняться яйца насекомых, частицы почвы и остатки удобрений. Чтобы удалить все это, требуется более глубокий подход — замачивание в специальном растворе.

Рецепт эффективного раствора

Хозяйка предложила простой и проверенный состав: на литр воды комнатной температуры добавить столовую ложку поваренной соли и чайную ложку пищевой соды. После тщательного перемешивания ягоды или зелень опускают в раствор на 10 минут, аккуратно помешивая, чтобы жидкость проникла во все участки. Затем раствор сливают, а продукты тщательно ополаскивают под проточной водой.

Почему соль и сода работают

Дарья объяснила механизм действия: соль создает среду, которую насекомые не переносят, они вынуждены покидать укрытия и всплывают на поверхность. Сода действует как мягкий абразив, помогая отделить прилипшую пыль и возможные химические остатки от листьев и ягод. Вместе два ингредиента обеспечивают результат, сравнимый с профессиональной обработкой.

«Соль выгоняет всех жучков. Они выползают и всплывают на поверхность. А сода убирает то, что прилипло. Два ингредиента — и результат, как после профессиональной обработки», — говорит Дарья Коган.

Советы по обращению с разными продуктами

Хозяйка также поделилась практическими рекомендациями. Для клубники и малины важно не передерживать их в воде дольше 10–15 минут, иначе они потеряют упругость и станут водянистыми. После замачивания обязательно ополаскивание под краном, чтобы смыть остатки соли и соды. Ягоды сушат на чистом полотенце, а зелень встряхивают и дают стечь лишней жидкости.

Эти нехитрые правила помогут сделать дачный урожай не только вкусным, но и безопасным, уберегая от нежелательных «сюрпризов» в виде мелких насекомых и химических следов. Потратив 10 минут на замачивание, вы получите чистые, свежие продукты без лишних рисков для здоровья.