Испорченный продукт можно вернуть и без чека: юрист назвала условия

Старший преподаватель РЭУ имени Плеханова Ольга Чирикова разъяснила, что покупатель вправе вернуть испорченный продукт даже при отсутствии чека, однако продавец может попытаться переложить вину на неправильное хранение, и тогда покупателю придется доказывать, что товар был испорчен еще до передачи. Об этом сообщает RT .

Юрист напомнила, что статья 18 закона «О защите прав потребителей» дает право требовать замены или возврата денег за некачественный товар. Отсутствие чека не может быть причиной отказа. Если продавец утверждает, что продукт испортился по вине покупателя, важно оперативно обратиться в магазин и зафиксировать факт: упаковка с датой, фото и видео сразу после вскрытия, выписка по карте, показания свидетелей. Чем меньше времени прошло с момента покупки, тем весомее доказательства. Продавец обязан принять товар и может провести экспертизу за свой счет, но если она покажет, что продукт испортился уже у покупателя, расходы могут взыскать с него.



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