Ремонт линий освещения провели на дорожных участках в 9 округах Подмосковья за неделю

В 9 округах Подмосковья за неделю отремонтировали линии освещения на дорогах

Официально

Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]

Ремонт линий освещения провели на участках региональной дорожной сети в 9 округах Подмосковья за неделю. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Всего было отремонтировано 13 линий в Подольске, Фрязино, Ленинском, Воскресенске, Пушкино, Серпухове, Домодедово, Можайске, Егорьевске.

К примеру, в Подольске привели в порядок освещение на Школьной улице Климовска, в Воскресенске — на Юбилейной улице города Белоозерский, в Можайске — на улице Полиграфистов окружного центра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Рогачевского моста в Дмитрове.

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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