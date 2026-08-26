Ремонт линий освещения провели на дорожных участках в 9 округах Подмосковья за неделю
В 9 округах Подмосковья за неделю отремонтировали линии освещения на дорогах
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
Ремонт линий освещения провели на участках региональной дорожной сети в 9 округах Подмосковья за неделю. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Всего было отремонтировано 13 линий в Подольске, Фрязино, Ленинском, Воскресенске, Пушкино, Серпухове, Домодедово, Можайске, Егорьевске.
К примеру, в Подольске привели в порядок освещение на Школьной улице Климовска, в Воскресенске — на Юбилейной улице города Белоозерский, в Можайске — на улице Полиграфистов окружного центра.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Рогачевского моста в Дмитрове.