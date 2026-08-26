В Домодедовской больнице спасли мальчика в возрасте 1 года, который чуть не утонул в ванне

Специалисты Домодедовской больницы спасли мальчика в возрасте 1 года, который чуть не утонул во время купания в ванне. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил ребенок в состоянии тяжелой асфиксии. Выяснилось, что мать мальчика на несколько минут оставила его в наполненной ванне под присмотром трехлетней дочери. Когда женщина вернулась, ребенок был без сознания и лежал лицом в воде.

Родители, не дожидаясь приезда скорой, самостоятельно доставили сына в ближайшую больницу. Там дежурный врач незамедлительно вызвал реанимационную бригаду. Врачи боролись за жизнь ребенка около 3 часов. В результате его состояние удалось стабилизировать. После этого мальчика перевели в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля, где за его состоянием продолжат наблюдать врачи.

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