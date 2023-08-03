Министерство сельского хозяйства РФ пожаловалось на нехватку специализированной техники в стране

По его мнению, в России существует дефицит картофелеуборочных комбайнов, а вдобавок полностью отсутствуют агрегаты для механизации процесса по выращиванию сахарной свеклы.

Об этом заявил Роман Некрасов, глава департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений. Он указал, что отечественные машиностроительные заводы не успевают за запросами агрокомплекса. Они не делают в достаточном количестве ту технику, которая нужна производителям, поэтому ее приходится брать за рубежом.

«У нас нет самоходных картофелеуборочных комбайнов, практически отсутствует техника для выращивания сахарной свеклы», - подчеркнул он.

Его слова привело ТАСС. Есть большие проблемы с опрыскивателями, которыми надо обрабатывать большие территории. То, что производится, очень невысокого качества, вдобавок их мало. Также необходимо оборудование для льноводства.