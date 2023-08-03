Производитель алкогольной продукции «Белуга Групп» планирует сменить название

Компания «Белуга Групп», один из ведущих производителей алкогольной продукции в России, сообщила, что планирует сменить название на «НоваБев Групп».

В компании заявили, что с диверсификацией бизнеса название перестало отражать его суть, а название компании путают с брендом престижной водки.

Связка «Бе+В» соединит названия Beluga и «ВинЛаб» и, по замыслу инициаторов смены названия, должна отразить широкий спектр присутствия компании на алкогольном рынке.

В компании заверили, что смена названия не затронет обязательства, которые имеются у нее перед партнерами и сотрудниками.

«Белуга Групп» – один из крупнейших производителей алкогольной продукции в России. В 2022 году выручка компании составила 97,32 млрд, что на 29,9% больше, чем годом ранее.