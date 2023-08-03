Российские промышленные предприятия настиг рекордный кадровый голод

Такой ситуации не наблюдалось с 1996 года, когда у 35% организаций не хватало нужного количества сотрудников. Об этом заявил Институт экономической политики им. Гайдара, чья лаборатория провела соответствующее исследование. Результаты опроса привело в своем материале РБК.

Сначала на ситуацию сильно повлияла пандемия ковида. Позже кадровый голод только нарастал, поскольку частичная мобилизация в России усугубила эту проблему. Уже в октябре прошлого года дефицит кадров составлял 33%. Свою лепту добавил крупный госзаказ на предприятия оборонной промышленности. Его надо было выполнять, а значит расширять производства. По мнению экспертов, ситуация только усугубляется со временем, поскольку рынок труда в РФ скуден и не в состоянии обеспечить нужный приток рабочих рук.