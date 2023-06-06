Дома, как в ресторане: любителям кулинарии назвали несколько правил, которые помогут поразить гостей своими блюдами

Наверное, каждая хозяйка мечтала приготовить ужин, ничем не уступающий ресторанному. И ни для кого не секрет, что главное в кулинарии — это все делать с любовью.

Чтобы затмить даже самого известного повара, всего лишь нужно следовать простым правилам. О том, как «не сесть в лужу» и смастерить настоящий шедевр из мира высокой кухни, нам рассказал столичный шеф-повар Алексей, известный в социальных сетях своим проектом «ОсобенноВкусно».

«Для начала, я рекомендую навести порядок на кухне. Все должно лежать на своих местах. Когда нигде нет лишнего, все убрано, чисто, красиво и удобно — можно начинать», — рассказывает Алексей корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, лучше планировать меню заранее и на несколько дней. Как раз здесь и вступает в игру ресторанная техника. Один продукт — несколько блюд.

«Например, лосось. Из него получится сделать тост на завтрак, днем добавим его в салат, а на ужин приготовим стейки. Такой маневр проворачивается со многими продуктами», — уточняет собеседник.

Шеф-повар рекомендует заказывать доставку продуктов, так экономится время. Также заготовки желательно сделать один раз на несколько дней, а потом их «собирать», как конструктор.

«И не забываем про настрой. От настроения зависит вкус, красота, энергия и скорость», — заключил эксперт.

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