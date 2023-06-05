«Пока еду на работу, всегда повторяю»: телеведушая поделилась советом с теми, кто хочет улучшить дикцию
Ведущая прогнозов погоды Ольга Паршина рассказала о пользе скороговорок
Фото: [Из архива Ольги Паршиной]
Ведущая прогноза погоды на телеканале «Звезда» Ольга Паршина дала совет, как улучшить дикцию и поделилась своими наблюдениями в области погоды. В детстве девушка мечтала стать дворником, однако жизнь привела ее на ТВ.
По словам Ольги, в первую очередь для «прокачки» речи следует выучить скороговорки. Она и сама читает их на регулярной основе.
«Пока я еду на работу, всегда повторяю знаменитую скороговорку про лигурийского регулировщика. Она очень любима в кругу медийщиков. Еще хорошая про выдру в гетрах в недрах тундры. Это, наверное, главный лайфхак»,— делится Ольга с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Несмотря на приверженность фактам и тщательную подготовку к каждому эфиру, Паршина признается, что не последнюю роль в ее жизни играют приметы. Вызывают доверие те, что связаны с фауной. По словам девушки, ночное пение соловья сулит солнечную погоду, а низкий полет ласточек — к дождю.
У Ольги, кстати, живет домашний попугай. Она уже успела придумать особые знаки, связанные с его поведением.
«Если попугай внезапно заснул посреди дня — примерно через полчаса небо разразится осадками. Такой питомец под стать метеочувствительной ведущей», — шутит рассказчица.
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