«Попугай внезапно заснул — небо разразится осадками»: ведущая Ольга Паршина раскрыла секреты прогнозов погоды на ТВ

Многие, просыпаясь утром, заглядывают в специальные приложения или по старинке смотрят выпуск по ТВ, чтобы узнать, какая будет погода. Насущный вопрос «Брать зонт или нет» остается открытым в теплый сезон почти всегда. На помощь здесь приходят сотрудники метеослужб и те, кто транслирует прогнозы.

Мечтала стать дворником

Большая загадка, однако, как происходит их рабочий процесс. Мы поговорили с ведущей прогноза погоды на телеканале «Звезда», Прогностического центра «Метео» Ольгой Паршиной и узнали от нее несколько секретов.

Позитивная и яркая девушка ежедневно сообщает зрителям о погоде. Она признается, что благодаря работе у нее появилось «шестое погодное чувство». Ольга с легкостью и невообразимой точностью угадывает прогнозы. А ее дорога к миру погоды прокладывалась с самого детства. Будучи совсем маленькой, Паршина мечтала стать…дворником.

«Полагаю, предчувствие уже в детстве подсказывало, что меня всегда будут интересовать события на открытом воздухе»,— признается девушка в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Мир телевидения для нашей собеседницы открылся с получением соответствующего образования. Ольга вспоминает, что такого старательного ученика, как она, было сложно найти. За счет прилежной учебы, ей предложили стажировку корреспондентом в подмосковном информагентстве. Много лет будущая звезда занималась выпуском новостей. К прогнозированию путь был долгим, но, как говорит сама Ольга, он получился ценным и принес ей большой опыт.

Реальность, наполненная магией

Без трудностей не обходилось. В начале профессионального пути девушке казалось нереальным выучить расположение городов на всех картах. Сложности добавляло то, что для каждого региона их несколько. И решение, какую именно вывести в кадр, остается за аниматором.

«Первое время мозг сопротивлялся зеркальному расположению городов. Например, если на экране Владивосток у зрителей справа, то показывать его нужно левой рукой», — поясняет ведущая.

Теперь же Ольга всегда знает, нужно ли брать зонт, как именно одеваться завтра по погоде, и когда менять резину на машине. Также работа обязывает ее быть в отличной форме, поэтому ведущая видит только практическую пользу от профессии.

«Мир телевидения — это одна большая и яркая реальность, которая наполнена магическими элементами. Прогноз снимается при помощи хромакея, и все спецэффекты попадают в кадр путем замены заднего фона. Вживую я вижу только синий-зеленый цвет студии, а в это же время на экране у зрителей сплошное волшебство», — объясняет Паршина.

Особые приметы

По словам девушки, долгосрочный прогноз погоды — неблагодарное дело. Наиболее точны прогнозы на краткий срок.

«Сейчас в СМИ активно обсуждают тему пугающе жаркого лета, но я привыкла полагаться на мнение руководителя Прогностического центра «Метео» Александра Шувалова», — признается Ольга.

Не последнюю роль в жизни девушки играют приметы. Вызывают доверие те, что связаны с фауной. Например, ночное пение соловья — к солнечной погоде, а низкий полет ласточек сулит дождь.

У Ольги живет домашний попугай, и теперь она может сама придумывать знаки.

«Если попугай внезапно заснул посреди дня — примерно через полчаса небо разразится осадками. Такой питомец под стать метеочувствительной ведущей», — шутит рассказчица.

Всегда с иголочки

Работа в СМИ требует от человека жесткой дисциплины. Ведущей всегда нужно хорошо выглядеть, ведь зритель ждет в кадре сияющую и жизнерадостную личность. Ольга признается, что не есть после 18:00 дорогого ей стоит. Но главное в ее профессии — это все-таки неравнодушие и интерес к погодным явлениям. Ветру, давлению, солнцу, атмосферным фронтам и далее по «метеосписку».

Также важна четкая дикция и бережное отношение к голосовому аппарату. Мы попросили Ольгу поделиться с нами лайфаками для улучшения произношения.

«Всегда по дороге на работу я вслух проговариваю любимую многими ведущими знаменитую скороговорку про лигурийского регулировщика. Советую заучить ее или полную версию скороговорки про выдру в гетрах в недрах тундры», — говорит собеседница.

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