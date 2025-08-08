Более 20 специалистов строительной отрасли получили награды в Подольске

В Подольске более 20 специалистов строительной отрасли получили награды в рамках празднования предстоящего Дня строителя. Об этом рассказали в администрации округа.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт строительству сразу трех государственных индустриальных парков.

В Подольске строителей поздравил первый заместитель главы округа Владимир Кравцов. Он вручил специалистам муниципальные награды и почетные грамоты от Совета депутатов.

К примеру, был награжден сотрудник МКУ «Градостроительное управление» Петр Машкин. Он в профессии уже более 10 лет.

«Курируем все строящиеся в Подольске объекты. Это большая ответственность. Коллегам — успехов в нашем нелегком труде, добиваться поставленных целей и вовремя сдавать объекты», — пожелал Петр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о старте строительства нового корпуса перинатального центра в Видном.