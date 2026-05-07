Музей-заповедник «Дмитровский кремль» приглашает на выставочный проект «Гуляй, губерния!»

8 мая в Малом выставочном зале музея‐заповедника «Дмитровский кремль» откроется выставка «Гуляй, губерния!». Проект создан на основе фондов самого музея‐заповедника при участии экспонатов из Государственного историко‐художественного музея «Новый Иерусалим» и частных коллекций. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Выставка перенесет посетителей в конец XIX — начало XX века, когда ярмарки были неотъемлемой частью жизни Дмитрова, его окрестностей, села Рогачево и других городов Московской губернии. Гости смогут погрузиться в атмосферу старинного провинциального города и прочувствовать дух ярмарочных гуляний — шумных, ярких и щедрых на развлечения.

Экспозиция воссоздает живые зарисовки быта и праздничной жизни крестьян и горожан Дмитровского уезда. Перед глазами посетителей оживут образы торгового крестьянства и купечества: уютный трактир с ароматным чаем из самовара, наливкой и знаменитыми горчичными баранками и пряниками, лавки торговцев средней руки с разнообразным товаром, торговые развалы с обилием товаров на любой вкус, глиняная посуда разных форм и размеров — от простых мисок до нарядных кувшинов, кукольный балаган с озорным Петрушкой, который приглашает гостей к веселью и забавам.

Особый шарм экспозиции придают архивные фотографии — панорамы старого Дмитрова и Рогачева. Эти снимки помогают глубже прочувствовать атмосферу ушедшей эпохи, увидеть улицы, здания и людей так, как их запечатлели фотографы много лет назад.

Выставка будет работать до 12 июля. Возрастное ограничение: 0+.

