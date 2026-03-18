Андрей Воробьев: с 1 сентября в школах Подмосковья запустят проект «Киберурок»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по запуску в школах проекта «Киберурок». В его рамках первоклассники смогут ознакомиться с основами кибербезопасности.

«Современный мир диктует свои правила, и мы понимаем, что сегодня уже с ранних лет нужно обучать цифровой грамотности, работе с ИИ. Поэтому по поручению президента с 1 сентября в Московской области планируем запустить проект „Киберурок“. Прямо с первого класса школьников будут погружать в мир „цифры“ и кибербезопасности, учить использовать ИИ-инструменты», — сообщил губернатор.

Он отметил, что в пилот вошли 200 школ в 40 округах. Учителя приступят к освоению соответствующих методик преподавания уже в апреле.

Помимо этого, в Подмосковье основы использования ИИ и информационной безопасности являются частью подготовки учащихся предпрофессиональных ИТ-классов. Более 7 тыс. школьников углубленно изучают математику и информатику и обучаются программированию, алгоритмизации, технологиям ИИ на элективных курсах и внеурочных занятиях.

ИИ активно используется и в подмосковных колледжах. К примеру, в Сергиево-Посадском колледже будущие сварщики получают от ИИ обратную связь по качеству швов. Кроме того, работа с нейросетями входит в программы обучения будущих программистов и логистов. Так, студенты Ногинского колледжа в рамках проектного офиса пишут две ИИ-программы для компании из Долгопрудного — для анализа расстановки товаров на складе и для формирования этикеток по запросу пользователя.

«На данном этапе ребята разрабатывают приложение под запрос данной организации. Оно позволит при помощи искусственного интеллекта оптимизировать работу на складе, в том числе в плане создания отчетов, анализа документации, вопросов, связанных с транспортировкой грузов, складированием», — рассказал преподаватель колледжа» Сергей Воронков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании ИИ преподавателями школ региона.